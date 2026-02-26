Nacional - 26/2/26 - 06:39 PM

Alcaldesa Stefany Peñalba llama “bochinche” a lío por festival de cometas

. “Que presenten el recibido y que presenten mi respuesta negando ese permiso.", dijo.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, salió al paso de los señalamientos publicados en un medio digital donde se le responsabiliza de negar el permiso para la celebración del Festival de Panderos y Cometas en la zona de Panamá Pacífico.

Que presenten el recibido y que presenten mi respuesta negando ese permiso. Mientras no voy a perder mi tiempo para bochinche. Hablen con pruebas”, respondió la alcaldesa Peñalba en el sitio web de FOCO Panamá.

Este festival, el cual se ha venido realizando en los últimos 25 años, es organizado por la Asociación de Profesionales Chino-Panameña (Aprochipa).

El sitio web de Aprochipa ya anunció que el evento se realizará en el área de Town Center Costa Verde, en el distrito de La Chorrera, el domingo 22 de marzo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El lema de esta edición del festival será: “Cometas que vuelan, tradiciones que se celebran”.

Para el área del evento se tiene programada la participación de emprendedores, mercadito gastronómico y diversas actividades.

En un comunicado, Aprochipa informa que el Festival de Panderos y Cometas ha ido creciendo y moviéndose naturalmente a lo largo de los años, contando con diversas sedes.

Ahora desbloqueamos un nuevo lugar para seguir elevando la experiencia y llevar a nuevas comunidades al disfrute de volar cometas”, señala el comunicado.

