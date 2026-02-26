Allanan oficinas de Panamá Ports en Albrook por ocultamiento de documentos

Las oficinas que eran usadas por Panama Ports Company (PPC) en una plaza de Albrook, en la ciudad de Panamá, fueron allanadas por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

La diligencia se dio en horas del día y el área fue acordonada por unidades de la Policía Nacional. Nadie entraba ni salía sin autorización mientras avanzaba el operativo.

De manera extraoficial se conoció que la investigación estaría vinculada a una solicitud de documentos hecha por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Esa información habría sido requerida a la empresa que hasta hace poco mantenía la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa. Según lo recabado, parte de esos papeles no habrían sido entregados en su totalidad.

Esa situación habría motivado una denuncia por supuesto ocultamiento de documentos. Las autoridades buscan determinar si hubo retención de información solicitada formalmente. El caso se mantiene bajo investigación y no se ha adelantado conclusión oficial.

Durante la diligencia, al menos tres vehículos salieron cargados con cajas de documentos, algunos con fechas que datan del año 2000, según fuentes ligadas al operativo.

También se observaron camionetas y un autobús de la Autoridad Marítima de Panamá retirando abundante material. Dentro de las oficinas todavía quedaban más cajas que seguían siendo trasladadas por funcionarios judiciales.

El operativo es encabezado por el fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, quien fue visto supervisando las actuaciones.

La Policía Nacional mantuvo el perímetro cerrado mientras se desarrollaban las diligencias. Las investigaciones continúan para establecer si se configura algún delito relacionado con la documentación requerida.