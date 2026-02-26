Balboa vuelve a moverse: APM Terminals acelera estabilización

El Puerto de Balboa empieza a agarrar ritmo otra vez. APM Terminals Panamá informó que la fase de estabilización de las operaciones va avanzando y que ya se están moviendo varias tareas al mismo tiempo para que la terminal no se detenga.

La meta es que la carga siga fluyendo y que el golpe sea el menor posible para los usuarios y la cadena logística.

En la parte interna, el personal ya pasó por el nuevo sistema. El 100% de los colaboradores fue capacitado, según la empresa, para manejar la plataforma operativa que ahora controla datos y movimientos de carga.

Además, este jueves se completó la sustitución patronal del 82% de los trabajadores, un paso clave dentro del proceso que se viene ejecutando.

La carga general no se quedó parada. Hoy se atendió el primer buque de granel seco con importación de arroz, mientras sigue activa la entrega de vehículos a sus dueños.

También se hicieron pruebas en puerta con carga de importación destinada al mercado local, como parte de los ajustes operativos.

En el área de contenedores, el movimiento también se siente. Mañana llega el primer buque portacontenedores, luego de las pruebas realizadas hoy en otra embarcación y tras completar 500 movimientos exitosos el miércoles.

La conexión ferroviaria no se quedó atrás: se despacharon tres trenes adicionales en la jornada.

La recepción de contenedores de exportación y vacíos continúa en su horario habitual. Los equipos mantienen vigilancia constante sobre los contenedores refrigerados con mercancía perecedera, para evitar pérdidas.

Y bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, se terminó el inventario total de los activos, paso previo al diseño del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura.

El puerto no está al cien, pero ya no está en pausa. Balboa se está moviendo.