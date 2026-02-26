Ministro Boyd encara críticas por policentro demorado

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, salió al frente por los cuestionamientos en torno al Policentro de San Isidro, una obra que estuvo más de 14 años paralizada.

Boyd reconoció que hubo señalamientos por la demora y el aumento de costos. Pero dejó claro que ahora la prioridad es que la gente tenga atención y no seguir en el atraso.

El proyecto arrancó con un costo estimado de 25 millones de dólares, pero terminó subiendo en unos 10 millones más. Sobre eso, el ministro dijo que las responsabilidades tendrán que investigarse. Mientras tanto, aseguró que el objetivo es echarlo a andar y que funcione para la comunidad.

En paralelo, Boyd Galindo habló de algo más grande: la unificación del sistema público sanitario. Explicó que la idea es que asegurados y no asegurados puedan atenderse sin distinción en la red pública. “Panamá no puede seguir con sistemas divididos”, sostuvo, señalando que no hay recursos suficientes para mantener estructuras separadas.

Adelantó que en los próximos meses vienen cambios importantes en la atención médica. Dijo que se apoyarán en herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial, para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. La meta es optimizar lo que hay y reducir tiempos de espera.

También puso sobre la mesa el tema de las enfermedades no transmisibles. Señaló que la obesidad afecta al 60% de la población, lo que dispara los casos de padecimientos crónicos. Según indicó, enfrentar esa realidad será parte clave de la transformación que se busca impulsar desde el Ministerio de Salud.

Boyd reiteró que la instrucción es avanzar, independientemente de las denuncias que puedan presentarse para deslindar responsabilidades. Insistió en que el enfoque está en resolver y no en frenar proyectos que la población necesita.