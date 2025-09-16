Alcaldía de San Miguelito anuncia moratoria 2025

La Alcaldía de San Miguelito anunció este lunes la puesta en marcha de la moratoria 2025, que busca que los contribuyentes se pongan al día con sus compromisos fiscales.

Según el acuerdo municipal, la medida entró en vigor ayer, 15 de septiembre, y rige hasta el 31 de octubre, con excepción de los pagos de publicidad exterior, que se podrá extender hasta el 31 de diciembre.

La Alcaldía destacó que los contribuyentes que realicen sus pagos entre el 15 y el 30 de septiembre recibirán un 80% de descuento en recargos y multas.Mientras que si pagan del 1 al 31 de octubre, el 70%.

La institución enfatizó que la Declaración Jurada de Ingresos será un requisito indispensable para los contribuyentes del Impuesto sobre la Actividad Económica.

En el caso de procesos coactivos, se otorgará un 50% de condonación sobre el monto líquido exigible, siempre que el contribuyente cancele el saldo restante dentro de la vigencia del acuerdo. La entidad señala que no aplica deudas con antigüedad menor de 5 años.