Nacional - 16/9/25 - 12:00 AM

Alcaldía de San Miguelito anuncia moratoria 2025

La Alcaldía de San Miguelito anunció este lunes la puesta en marcha de la moratoria 2025, que busca que los contribuyentes se pongan al día con sus compromisos fiscales.

Según el acuerdo municipal, la medida entró en vigor ayer, 15 de septiembre, y rige hasta el 31 de octubre, con excepción de los pagos de publicidad exterior, que se podrá extender hasta el 31 de diciembre.

La Alcaldía destacó que los contribuyentes que realicen sus pagos entre el 15 y el 30 de septiembre recibirán un 80% de descuento en recargos y multas.Mientras que si pagan del 1 al 31 de octubre, el 70%.

La institución enfatizó que la Declaración Jurada de Ingresos será un requisito indispensable para los contribuyentes del Impuesto sobre la Actividad Económica.

En el caso de procesos coactivos, se otorgará un 50% de condonación sobre el monto líquido exigible, siempre que el contribuyente cancele el saldo restante dentro de la vigencia del acuerdo. La entidad señala que no aplica deudas con antigüedad menor de 5 años.

Te puede interesar

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

 Septiembre 16, 2025
Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

 Septiembre 16, 2025
Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Septiembre 16, 2025
Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

 Septiembre 16, 2025
CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

 Septiembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre