Nacional - 12/3/26 - 03:12 PM

Se busca a Defensor del Pueblo. Aquí los requisitos

Las personas que quieran postularse deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Constitución de Panamá

 

Por: Redacción / Crítica -

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional abrió la convocatoria para que ciudadanos interesados aspiren al cargo de Defensor o Defensora del Pueblo para el período 2026-2031.

Según el anuncio oficial, las personas que quieran postularse deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Constitución de Panamá, además de presentar varios documentos que respalden su candidatura.

Entre los requisitos exigidos están una carta de postulación explicando por qué debe ser escogido, el certificado de nacimiento original del Tribunal Electoral, copia autenticada de la cédula, certificación de derechos civiles y políticos, antecedentes penales, hoja de vida y una declaración notarial jurada donde conste que no tiene impedimentos legales.

La recepción de postulaciones será los días 18, 19 y 20 de marzo, en horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la sede de la Comisión ubicada en el sexto piso del edificio principal de la Asamblea Nacional.

Las autoridades también informaron que las personas interesadas podrán retirar el reglamento del proceso de elección directamente en las oficinas de la Comisión.

La convocatoria lleva la firma del presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el diputado Luis Eduardo Camacho Castro.

