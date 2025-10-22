Alerta por virus Oropouche: 600 casos confirmados y más de 300 en Darién

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá ha lanzado una alerta sanitaria debido a la rápida propagación del virus Oropouche (OROV), que ya ha afectado a 613 personas en todo el país. De estos casos, más de 300 se concentran en la provincia de Darién, lo que ha generado una gran preocupación entre las autoridades de salud pública.

Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa, explicó que el brote comenzó a finales de 2024 e inicios de 2025 y se ha expandido rápidamente, afectando principalmente a las regiones de Darién, Panamá Este, Veraguas y Panamá Metro, entre otras.

Armién destacó que el virus ha sido detectado en siete de las 15 regiones de salud de Panamá, lo que ha obligado a redoblar los esfuerzos de control y prevención.

"El Oropouche se está propagando con rapidez, y estamos tomando medidas urgentes para controlar su difusión. La situación en Darién es especialmente preocupante debido a la alta concentración de casos", afirmó Armién.

Riesgos para embarazadas y complicaciones neurológicas

El Minsa ha señalado que, además de los síntomas comunes como fiebre, dolores musculares y articulares, el virus Oropouche puede provocar complicaciones graves, especialmente en mujeres embarazadas.

Durante el primer trimestre del embarazo, la infección puede ocasionar malformaciones genéticas en el feto, como hidrocefalia. De hecho, se ha registrado un caso de transmisión vertical en Panamá, lo que subraya la gravedad de la situación.

Asimismo, el virus puede causar alteraciones neurológicas, como el síndrome de Guillain-Barré y parálisis flácida, lo que ha puesto en alerta a los profesionales de la salud.

Medidas preventivas y vigilancia constante

El Minsa ha instado a la población a adoptar medidas preventivas, como el uso de repelentes y la eliminación de criaderos de mosquitos, para frenar la propagación del virus. El sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y realiza un seguimiento riguroso de los casos confirmados, prestando especial atención a los grupos vulnerables.

El virus Oropouche, transmitido por los mosquitos Culicoides paraensis y Culex quinquefasciatus, sigue siendo una preocupación para las autoridades sanitarias, que destacan la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado para prevenir complicaciones graves.

Síntomas

Los síntomas más frecuentes del Oropouche incluyen fiebre alta de inicio súbito, cefalea intensa con fotofobia, dolores musculares y articulares, y, en algunos casos, erupciones cutáneas (exantemas). Debido a que presenta síntomas similares al dengue, se aplica un algoritmo diagnóstico específico para diferenciar ambas enfermedades.