A meterle turbo: puertos de Balboa y Cristóbal quieren quedar al día el lunes

Panamá espera que el movimiento de contenedores quede completamente normalizado, a más tardar el próximo lunes, en los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), luego de la salida del conglomerado chino CK Hutchison tras la anulación de su concesión.



En 2025, Balboa movió 2,67 millones de contenedores y Cristóbal 1,21 millones, lo que juntos representa el 38 % del total del sistema portuario panameño.

Ambas terminales fueron tomadas el pasado 23 de febrero por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que entregó la operación transitoria, hasta por 18 meses, a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), respectivamente.

Las autoridades explicaron que la elección responde a la dinámica de carga: más del 80 % de los contenedores en Balboa son de Maersk, mientras que más del 90 % en Cristóbal corresponden a MSC, buscando así mantener intacta la cadena logística.

El presidente José Raúl Mulino aseguró que ambos puertos avanzan hacia la normalización tras la suspensión temporal de operaciones por el cambio de sistemas de gestión.



Durante su conferencia semanal Mulino pidió a los involucrados trabajar “las 24 horas del día” para agilizar importaciones y exportaciones, claves para la economía.

“Yo creo que con que, de viernes a domingo o a lunes, trabajemos de noche, vamos a poner todo el manejo de contenedores al día”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el Canal de Panamá, de 82 kilómetros, reiteró que opera con normalidad y seguridad, aclarando que los puertos de Balboa y Cristóbal no forman parte de su estructura administrativa ni operativa, aunque mantienen coordinación con el Gobierno para la llegada de buques.