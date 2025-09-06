Alrededor de 30 mil personas se registraron para 'Empleo 2.0'

La “Empleo 2.0”, realizada este sábado en el Panama Convention Center, destaca por su mayor tamaño y organización, así lo señaló el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.

El alcalde señaló que este tipo de eventos son clave para conectar a los ciudadanos con nuevas oportunidades laborales y promover el desarrollo económico.

“Esta vez la feria es más grande, está mejor coordinada y los resultados serán más efectivos. El objetivo es generar empleos de manera digna”, expresó Mizrachi.

Por otro lado, atribuyó el éxito del evento al apoyo del presidente José Raúl Mulino y al respaldo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

“Las oportunidades están ahí y si nos organizamos, ese impulso económico llega a toda la sociedad”, afirmó.

En tanto, comentó que “estamos echando el país hacia adelante; esto pasa cuando nos coordinamos el sector público y privado”.

Por último, señaló que había alrededor de 30 mil personas en la feria.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Jackeline Muñoz, calificó como “genial” el proyecto y destacó que es muy importante que la búsqueda de trabajo no sea una “odisea”.