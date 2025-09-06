Alrededor de 30 mil personas se registraron para 'Empleo 2.0'
El alcalde Mayer Mizrachi señaló que este tipo de eventos son claves para conectar a los ciudadanos con nuevas oportunidades laborales y promover el desarrollo económico.
Redacción/Crítica
La “Empleo 2.0”, realizada este sábado en el Panama Convention Center, destaca por su mayor tamaño y organización, así lo señaló el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.
El alcalde señaló que este tipo de eventos son clave para conectar a los ciudadanos con nuevas oportunidades laborales y promover el desarrollo económico.
“Esta vez la feria es más grande, está mejor coordinada y los resultados serán más efectivos. El objetivo es generar empleos de manera digna”, expresó Mizrachi.
Por otro lado, atribuyó el éxito del evento al apoyo del presidente José Raúl Mulino y al respaldo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
“Las oportunidades están ahí y si nos organizamos, ese impulso económico llega a toda la sociedad”, afirmó.
En tanto, comentó que “estamos echando el país hacia adelante; esto pasa cuando nos coordinamos el sector público y privado”.
Por último, señaló que había alrededor de 30 mil personas en la feria.
Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Jackeline Muñoz, calificó como “genial” el proyecto y destacó que es muy importante que la búsqueda de trabajo no sea una “odisea”.