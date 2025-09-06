Nacional - 06/9/25 - 06:11 PM

Alrededor de 30 mil personas se registraron para 'Empleo 2.0'

El alcalde Mayer Mizrachi señaló que este tipo de eventos son claves para conectar a los ciudadanos con nuevas oportunidades laborales y promover el desarrollo económico.

 

Por: Redacción/Crítica -

La “Empleo 2.0”, realizada este sábado en el Panama Convention Center, destaca por su mayor tamaño y organización, así lo señaló el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.

El alcalde señaló que este tipo de eventos son clave para conectar a los ciudadanos con nuevas oportunidades laborales y promover el desarrollo económico.

“Esta vez la feria es más grande, está mejor coordinada y los resultados serán más efectivos. El objetivo es generar empleos de manera digna”, expresó Mizrachi.

Por otro lado, atribuyó el éxito del evento al apoyo del presidente José Raúl Mulino y al respaldo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

LEE TAMBIÉN: Defensoría subraya los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes

“Las oportunidades están ahí y si nos organizamos, ese impulso económico llega a toda la sociedad”, afirmó.

Te puede interesar

Alrededor de 30 mil personas se registraron para 'Empleo 2.0'

Alrededor de 30 mil personas se registraron para 'Empleo 2.0'

 Septiembre 06, 2025
Defensoría subraya los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes

Defensoría subraya los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes

 Septiembre 06, 2025
Rinden homenaje a víctima de la invasión

Rinden homenaje a víctima de la invasión

Septiembre 06, 2025
Aduanas retiene en Guabalá ropa deportiva presuntamente falsificada

Aduanas retiene en Guabalá ropa deportiva presuntamente falsificada

 Septiembre 06, 2025
Velero de la Guardia Costera de EE.UU. cruza el Canal de Panamá

Velero de la Guardia Costera de EE.UU. cruza el Canal de Panamá

 Septiembre 06, 2025

En tanto, comentó que “estamos echando el país hacia adelante; esto pasa cuando nos coordinamos el sector público y privado”.

Por último, señaló que había alrededor de 30 mil personas en la feria.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Jackeline Muñoz, calificó como “genial” el proyecto y destacó que es muy importante que la búsqueda de trabajo no sea una “odisea”.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales
Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte

Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte