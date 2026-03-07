Nacional - 07/3/26 - 07:38 PM

Altos de Los Lagos 2, ya hay 13 edificios listos para entrega

Por: Diomedes Sánchez/Colón -

El proyecto habitacional Renovación Urbana de Colón registra un avance físico del 94% en el proyecto Altos de Los Lagos 2, en el corregimiento de Cristóbal Este en Colón.

Así lo refleja el último informe de inspección realizado por funcionarios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante el recorrido, Raúl Herrera, en representación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, informó que los edificios que faltaban ya están prácticamente terminados.

Indicó que actualmente se trabaja en los acabados, paisajismo y en las mejoras de las áreas comunes.

Entre los avances más recientes se destaca la instalación de áreas verdes, veredas en vertido de concreto en el área A y la cancha sintética de fútbol que ya está lista.

Además, ya hay 13 edificios completamente terminados y preparados para su próxima entrega.

