Altos de Los Lagos 2, ya hay 13 edificios listos para entrega
Entre los avances más recientes se destaca la instalación de áreas verdes, veredas en vertido de concreto en el área A y la cancha sintética de fútbol que ya está lista.
El proyecto habitacional Renovación Urbana de Colón registra un avance físico del 94% en el proyecto Altos de Los Lagos 2, en el corregimiento de Cristóbal Este en Colón.
Así lo refleja el último informe de inspección realizado por funcionarios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Durante el recorrido, Raúl Herrera, en representación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, informó que los edificios que faltaban ya están prácticamente terminados.
Indicó que actualmente se trabaja en los acabados, paisajismo y en las mejoras de las áreas comunes.
Entre los avances más recientes se destaca la instalación de áreas verdes, veredas en vertido de concreto en el área A y la cancha sintética de fútbol que ya está lista.
Además, ya hay 13 edificios completamente terminados y preparados para su próxima entrega.