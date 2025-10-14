Amarilis Cáceres asume gobernación de Comarca Ngäbe-Buglé

La educadora Amarilis Cáceres Andrades fue designada como nueva gobernadora de la Comarca Ngäbe-Buglé por el presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 33 del 13 de octubre de 2025.

Cáceres Andrades es reconocida por su trayectoria como maestra de grado y su compromiso con la educación de la niñez panameña.

Tras conocerse su nombramiento, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella y reafirmó su vocación de servicio hacia las comunidades de la comarca.

Antes de asumir este nuevo cargo, la profesora Cáceres Andrades se desempeñó como presidenta de la Federación de Padres de Familia de la Comarca Ngäbe-Buglé, representando a las tres regiones. Renunció recientemente a esa posición para asumir la gobernación.