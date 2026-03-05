Ambulancia y agua potable, reclamos urgentes en La Mesa, Veraguas

Los residentes del distrito de La Mesa, en la provincia de Veraguas, están molestos y preocupados por los diversos problemas que afectan a las comunidades del sector.

Actualmente enfrentan la escasez de agua potable y la falta de una ambulancia permanente en el centro de salud para atender emergencias, entre otros asuntos.

Azael Martínez y Miguel Rodríguez, residentes en la comunidad de La Montaña de La Mesa, señalaron que la falta de agua potable es una de las principales dificultades que enfrentan los moradores, situación que afecta la calidad de vida de numerosas familias del área.

Indicaron que en varias comunidades el suministro del vital líquido es irregular, lo que obliga a muchos habitantes a buscar alternativas para abastecerse, como el consumo de agua de pozos, quebradas y ríos, especialmente durante los días de mayor escasez.

Por otra parte, Jorge Acosta y Martha de Franco denunciaron que en el centro de salud del distrito se requiere con urgencia una ambulancia disponible de forma permanente para brindar atención las 24 horas del día, debido a los frecuentes casos de urgencias médicas que se registran en esta zona oeste de Veraguas.

Los residentes explicaron que cuando ocurre una emergencia, el traslado de pacientes hacia centros hospitalarios en otros distritos puede volverse complicado si no se cuenta con un vehículo disponible de inmediato.

Ante estos señalamientos, la licenciada Katherine Navarro, funcionaria del Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Veraguas, informó que el centro de salud de La Mesa cuenta con una ambulancia, la cual presta servicio mientras se atiende a los pacientes que acuden en busca de atención médica.

Sin embargo, algunos moradores consideran que aún se requiere fortalecer los servicios y mejorar la atención a las necesidades de las comunidades.

De acuerdo con residentes del distrito, además de la falta de agua y la atención en salud, también se percibe poca gestión tanto de las autoridades como de los propios habitantes, quienes, según dijeron, deben mantenerse más atentos y organizados para enfrentar los diversos problemas que afectan a esta región veragüense.