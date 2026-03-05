Mulino viaja mañana a Miami y el sábado estará en reunión con Trump

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves que viajará el viernes a Estados Unidos para participar en una cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente Donald Trump, encuentro que se realizará el sábado en Miami.

Durante su conferencia semanal, el mandatario panameño dijo que mantiene “una amplia expectativa” sobre la reunión, en la que participarán 12 presidentes de América Latina. El encuentro reunirá a líderes de países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Trinidad y Tobago, además del mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo.

Mulino explicó que ha conversado con representantes de organismos internacionales que también estarán presentes y que consideran que “el momento es propicio para hablar” sobre temas que preocupan a la región.

Entre esos asuntos mencionó el mantenimiento de la democracia, la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la seguridad continental.

El gobernante reconoció que aún no maneja muchos detalles sobre esta nueva reunión regional, llamada “Escudo de las Américas”.

Indicó que el encuentro iniciará al mediodía del sábado en un hotel al sur de Miami y se extenderá hasta las 7:30 de la noche, con un almuerzo entre Trump y los líderes invitados, seguido de un cóctel.

Entre los participantes figuran varios aliados políticos del mandatario estadounidense, como Javier Milei de Argentina, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Luis Abinader de República Dominicana, Daniel Noboa de Ecuador y Nayib Bukele de El Salvador, entre otros líderes de la región.

La relación entre Mulino y Trump ha tenido momentos de tensión desde la llegada del mandatario estadounidense al poder en 2025.

En ese momento, Trump llegó a plantear la posibilidad de recuperar el Canal de Panamá, alegando una supuesta influencia de China en la vía interoceánica, algo que fue rechazado por el Gobierno panameño.

Estados Unidos construyó el Canal de Panamá a inicios del siglo XX y lo administró durante más de ocho décadas, hasta que el control pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.

Trump sustentaba sus críticas en que dos de los cinco puertos cercanos al Canal eran operados por una filial del conglomerado chino CK Hutchison, situación que cambió el 23 de febrero, cuando un fallo judicial definitivo declaró nula esa concesión.