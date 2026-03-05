Deterioro y falta de propiedad clara afectan a la histórica escuela en La Mesa

Las viejas estructuras de lo que fue la primera escuela primaria del distrito cabecera de La Mesa, con 94 años de historia, permanecen en pie, pero sumidas en el abandono y la incertidumbre legal sobre la propiedad del terreno.

El edificio, construido con piedras durante la administración del extinto presidente de la República, Harmodio Arias Madrid, representa uno de los patrimonios arquitectónicos más antiguos del distrito de La Mesa.

Sin embargo, a la fecha no se tiene claridad sobre si el inmueble pertenece al Municipio de La Mesa, al Ministerio de Educación (Meduca) o a otra entidad estatal.

Marta de Franco, residente del distrito, manifestó su preocupación por el deterioro progresivo de la estructura y la falta de interés por parte de las autoridades.

“Pareciera que a ninguna autoridad o institución le interesa lo que pueda pasar aquí".

"En La Mesa hay necesidades de edificios para instituciones y este podría resolver ese problema, pero no hay interés en eso”, expresó.

La antigua escuela, que en su momento albergó a generaciones de estudiantes mésanos, muestra señales evidentes de abandono.

Aunque las paredes de piedra aún se mantienen firmes, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento han dejado huellas visibles en el inmueble.

Por su parte, Humberto Franco lamentó el estado en que se encuentra lo que considera un símbolo histórico del distrito.

“Da mucha tristeza ver el abandono en el que está la escuela de piedra de La Mesa".

"El espacio aún es grande, pese a que algunas personas se han ido apoderando de la tierra."

"No se sabe si la tierra es municipal o del Meduca, pero nadie mueve un dedo para buscar la forma de que este monumento histórico tenga el valor que corresponde”, señaló.

Residentes del área coinciden en que, más allá de la definición legal sobre la propiedad, urge una intervención institucional que permita rescatar la estructura y darle un uso comunitario.

Sostienen que el distrito enfrenta limitaciones de infraestructura para oficinas públicas y espacios culturales, por lo que la restauración del edificio podría representar una alternativa viable.

Mientras tanto, la histórica escuela de piedra continúa en pie como testigo mudo de casi un siglo de historia educativa en La Mesa, a la espera de que alguna autoridad asuma la responsabilidad de preservar lo que muchos consideran parte fundamental de la identidad del distrito.