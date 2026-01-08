AMP aclara: buques señalados ya no navegan bajo bandera panameña

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) salió al paso de los rumores que han estado rodando en redes y algunos corrillos marítimos.

La entidad dejó claro que el buque petrolero Bella-1 ya no pertenece al Registro de Buques de Panamá desde el 7 de octubre de 2024, mientras que la nave M Sophia fue cancelada del registro el 23 de enero de 2025. O sea, ninguno de los dos opera hoy bajo bandera panameña.

La AMP asegura que el país mantiene una línea firme de transparencia, cooperación internacional y cumplimiento estricto de las normas que rigen la seguridad y legalidad del transporte marítimo, dejando claro que el registro panameño no es refugio de irregularidades.