Anati debe iniciar digitalización en 2026; tramitar título será más fácil

Conforme con las nuevas tecnologías, en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) se dan los pasos necesarios para que la información se digitalice con el propósito de facilitarle la vida a los ciudadanos que tramitan su título de propiedad.

Todos recordamos el caso de Juan Bautista Quiróz Pití, un abuelito centenario que esperó 60 años por su título de propiedad.

Esperamos que no existan casos similares, pero la realidad es que ante la falta de modernización de los procesos, existe una cantidad indeterminada de personas esperando años para tener la dicha de ser dueñas legítimas de su propiedad.

“Desde el día uno nos hemos dado cuenta de que la mejor manera de ser eficientes y transparentes en esta y cualquier otra institución es utilizando la tecnología y la digitalización de los trámites y los procedimientos”, expresó Andrés Pagés Chanis, administrador general de la Anati.

El funcionario explicó que con la digitalización se evita, primero, que haya contacto entre los usuarios y funcionarios, que se presta para la comisión de hechos irregulares.

La proyección es que la digitalización esté funcional 36 meses después de la orden de proceder.

Por otra parte, se le da una trazabilidad real al estatus de cada solicitud de título.

“Se llevará un orden cronológico de las solicitudes, sin meter sin sacar sin ayudar a nadie; que la persona que no tenga el tramitador, la persona que no tenga el abogado, tenga las mismas condiciones que el resto”, declaró el administrador de Anati.

Pagés mencionó que desde que llegó a la administración de la Anati se puso a trabajar en el proyecto, tocando puertas a la banca multilateral, encontrando resultados que muy pronto se verán.

Espera que el contrato esté firmado en los primeros meses de 2026, por un monto inicial de $60 millones.

“Pensamos que en 36 meses ya se podrán ver los primeros resultados. Es un proceso contra resultado; no es que nos van a dar todo el dinero de inmediato, sino a medida que vayamos realizando las proyecciones del contrato”, explicó el administrador de Anati.

¿Que ganarán los usuarios de Anati con la digitalización?

Pagés ilustró que la digitalización permitirá una conexión directa, tanto con Anati, como con el Registro Público y la Dirección General de Ingresos (DGI).

Al respecto, en esta semana la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) facilitó 100 terabytes de una nube que han creado para comenzar a subir información procedente del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.

“Al final del día lo que se quiere es esa sinergia entre la DGI, Anati y Registro Público, para que el usuario no tenga que ir a tres ventanillas a solicitar tres actualizaciones; que todo sea automático, real y con los valores actualizados, tanto para nosotros, como para la DGI”, planteó Pagés.