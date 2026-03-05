AND: Hay 130 millones aprobados en proyectos

La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, informó este miércoles que el 80% de los corregimientos de Panamá están ejecutando proyectos financiados con fondos de la descentralización.

"El 80% de los corregimientos de Panamá están ejecutando proyectos y hay unos 4,800 proyectos que están aprobados, que cumplen con los requisitos, sus montos están bien justificados y se están ejecutando”, manifestó Méndez durante la presentación oficial de los avances y resultados de la gestión del 2025.

Además, dijo que un 25% terminó y los demás proyectos siguen en distintas etapas.

La funcionaria explicó que actualmente hay 130 millones de dólares aprobados en proyectos, mientras que el Gobierno Nacional transfiere anualmente 186 millones de dólares para los tres programas que atienden necesidades de funcionamiento e inversión de municipios como de juntas comunales.

Además, explicó que aproximadamente el 70% de esos recursos debe destinarse exclusivamente a inversión en infraestructura pública o programas educativos.

Sobre los cuestionamientos de los fondos y denuncias interpuestas el año pasado por el uso irregular de fondos, reconoció “una historia donde hubo un camino al margen de lo que es la reglamentación de la institución”, pero reiteró que ahora hay mayores controles.

“El mensaje que queremos enviar es que esta es una institución que se maneja con todos los controles que estableció la ley desde el inicio. Por eso cada proyecto lo tenemos con cada montón en la página web... estamos monitoreando en campo, por lo que esa historia se acabó”, dijo.

La entidad explicó que hay 214,591,550.25 millones en fondos del Programa de Interés Social (PDIS) bajo investigación, tras la presentación de 247 denuncias interpuestas por la AND ante el Ministerio Público en el 2025. Detalló que la institución recibió 663 solicitudes de informes, de las cuales 627 fueron atendidas y 36 no obtuvieron respuestas.

La AND buscará en este 2026 impulsar iniciativas orientadas al desarrollo sostenible de los territorios. Entre las que destacan, el Programa de Desarrollo Turístico Municipal, Cero vertederos a cielo abierto (existen 59) y juntas comunales con acceso a internet.