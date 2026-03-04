Mulino firma ley que protege a niños en acogimiento familiar

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este miércoles una ley de acogimiento familiar que garantiza el cuidado provisional de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido amenazados o vulnerados. La medida busca darles protección mientras se define una solución definitiva para cada caso.

La normativa, que también cuenta con la firma de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, establece que el Estado supervisará y acompañará a las familias que reciban a estos menores. Además, define criterios de selección, evaluación y seguimiento, así como programas de capacitación y apoyo psicosocial.

Según la ministra Carles de Arango, esta ley representa un avance histórico en la política de protección infantil en Panamá y permitirá crear una red de familias solidarias dispuestas a ofrecer cuidado temporal bajo supervisión estatal.

“Fortalecer la red de protección en la comunidad reduce el abandono y la institucionalización prolongada. Panamá da un paso firme para cuidar mejor a sus niños y adolescentes”, afirmó la ministra.

Hasta ahora, el acogimiento familiar en el país se aplicaba de manera limitada y sin regulación clara, lo que generaba vacíos legales y problemas de coordinación institucional. Con esta sanción, Panamá adopta un modelo estructurado que prioriza el bienestar de los menores en entornos seguros y familiares.