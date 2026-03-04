Arraiján: Clausuran establecimiento tras encontrar plagas y contaminación

Un establecimiento comercial en el que fueron detectadas graves violaciones a las normas sanitarias vigentes fue clausurado temporalmente por el Ministerio de Salud (MINSA) durante un operativo realizado en el distrito de Arraiján.

Mientras tanto, los propietarios de otros tres minisúper fueron citados al detectar el equipo de Saneamiento Ambiental múltiples deficiencias higiénico-sanitarias que representan un riesgo para la salud pública.

El director regional de Salud, Jorge Melo, informó que, adicionalmente, se detectaron otras anomalías como manipuladores de alimentos sin carné de salud, presencia de mascotas (gatos y perros) dentro de los locales, así como moscas, cucarachas, roedores y telarañas.

Además, se observaron neveras en condiciones antihigiénicas, oxidadas y con hongos; productos cárnicos colocados directamente en el suelo.

También se detectó contaminación cruzada, alimentos en descomposición y venta de productos reempacados, entre otras deficiencias.