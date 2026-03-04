Nacional - 04/3/26 - 06:23 PM

Arraiján: Clausuran establecimiento tras encontrar plagas y contaminación

En el local encontraron mascotas, además de alimañas y roedores

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

Un establecimiento comercial en el que fueron detectadas graves violaciones a las normas sanitarias vigentes fue clausurado temporalmente por el Ministerio de Salud (MINSA) durante un operativo realizado en el distrito de Arraiján.

Mientras tanto, los propietarios de otros tres minisúper fueron citados al detectar el equipo de Saneamiento Ambiental múltiples deficiencias higiénico-sanitarias que representan un riesgo para la salud pública.

El director regional de Salud, Jorge Melo, informó que, adicionalmente, se detectaron otras anomalías como manipuladores de alimentos sin carné de salud, presencia de mascotas (gatos y perros) dentro de los locales, así como moscas, cucarachas, roedores y telarañas.

Además, se observaron neveras en condiciones antihigiénicas, oxidadas y con hongos; productos cárnicos colocados directamente en el suelo.

También se detectó contaminación cruzada, alimentos en descomposición y venta de productos reempacados, entre otras deficiencias.

Te puede interesar

Asamblea aprueba ratificación de Nicolás Brea al frente de tránsito

Asamblea aprueba ratificación de Nicolás Brea al frente de tránsito

 Marzo 04, 2026
Autoridades alertan sobre presencia de lagartos en playa Torio

Autoridades alertan sobre presencia de lagartos en playa Torio

 Marzo 04, 2026
Arraiján: Clausuran establecimiento tras encontrar plagas y contaminación

Arraiján: Clausuran establecimiento tras encontrar plagas y contaminación

 Marzo 04, 2026
Mulino firma ley que protege a niños en acogimiento familiar

Mulino firma ley que protege a niños en acogimiento familiar

 Marzo 04, 2026
No pueden tumbar ni un árbol en Vía España

No pueden tumbar ni un árbol en Vía España

 Marzo 04, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora