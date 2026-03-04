Renuncia el director del IDAAN en medio de críticas por falta de agua

El ingeniero Rutilio Villarreal renunció este miércoles a la dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), dejando al país pendiente de explicaciones sobre la gestión del agua potable.



Su salida ocurre mientras varias comunidades enfrentan cortes y baja presión de agua, lo que ha generado molestias entre los usuarios.

El presidente José Raúl Mulino anunció que mañana ofrecerá detalles en una conferencia de prensa, y muchos esperan conocer quién tomará las riendas del instituto y qué medidas se implementarán para garantizar el suministro.

La renuncia llega en un momento crítico, con quejas ciudadanas acumuladas y la necesidad urgente de soluciones, especialmente en zonas que llevan semanas sin un flujo constante de agua.