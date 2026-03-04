Asamblea aprueba ratificación de Nicolás Brea al frente de tránsito

Con unanimidad, la comisión de credenciales recomendó al pleno de la Asamblea Nacional la ratificación de Nicolás Brea como director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

La decisión fue celebrada por varios diputados, quienes destacaron su trayectoria dentro de la institución desde 2009.

Durante la sesión, Brea defendió su historial y explicó su participación en los procesos de modernización del transporte público, asegurando que su intención siempre fue fortalecer el sistema y no beneficio personal.

La discusión continuó en el pleno de la Asamblea, mientras miembros de otras juntas directivas esperan confirmación de sus designaciones. La ratificación busca garantizar continuidad en la gestión y mejoras en la seguridad vial.