Nacional - 04/3/26 - 07:52 PM

Asamblea aprueba ratificación de Nicolás Brea al frente de tránsito

La decisión fue celebrada por varios diputados, quienes destacaron su trayectoria dentro de la institución desde 2009.

 

Por: Redacción / Crítica -

Con unanimidad, la comisión de credenciales recomendó al pleno de la Asamblea Nacional la ratificación de Nicolás Brea como director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre

Durante la sesión, Brea defendió su historial y explicó su participación en los procesos de modernización del transporte público, asegurando que su intención siempre fue fortalecer el sistema y no beneficio personal.

La discusión continuó en el pleno de la Asamblea, mientras miembros de otras juntas directivas esperan confirmación de sus designaciones. La ratificación busca garantizar continuidad en la gestión y mejoras en la seguridad vial.

 Marzo 04, 2026
