ANTAI castiga a 11 funcionarios por faltas graves al Código de Ética

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a 11 servidores públicos de distintas entidades del Estado, tras comprobar faltas graves al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Los casos fueron analizados en expedientes administrativos recientes.

Las investigaciones se activaron luego de denuncias formales y anónimas. Según la ANTAI, se respetó el debido proceso y se reunieron pruebas suficientes para aplicar las sanciones.

Los expedientes apuntan a prácticas que afectan la confianza ciudadana en la gestión pública.

Uno de los casos más sonados salió de la Lotería Nacional de Beneficencia. Una denuncia anónima alertó sobre un presunto nepotismo dentro de la institución. La señalada era la Jefa y la Subjefa de Recursos Humanos, quienes supuestamente tenían a sus hijas nombradas en la entidad.

La investigación confirmó que las hijas sí laboraban en la Lotería y que sus nombramientos se dieron mientras sus madres ocupaban cargos clave en Recursos Humanos.

Tras abrirse el expediente, ambas hijas renunciaron a los puestos que desempeñaban.

Pese a esas renuncias, la ANTAI siguió el proceso y recomendó la destitución de la Jefa y la Subjefa de Recursos Humanos.

Las funcionarias presentaron recursos de reconsideración, pero en diciembre ambas optaron por renunciar a sus cargos, por lo que se declaró la sustracción de materia en ese expediente.

Desde la Autoridad se informó que estas acciones buscan frenar malas prácticas, reforzar la ética pública y mandar un mensaje claro dentro del Estado: las irregularidades se investigan y se sancionan.