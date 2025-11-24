Nacional - 24/11/25 - 07:41 AM

ANTAI: Ocho funcionarios sancionados por nepotismo y faltas éticas

Por: Redacción / Web -

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a ocho servidores públicos de distintas instituciones tras comprobarse infracciones al Código de Ética del Servidor Público.

En el Banco de Desarrollo Agropecuario, dos funcionarios fueron sancionados por prácticas de nepotismo, uno de ellos con recomendación de destitución inmediata debido a su parentesco directo con el gerente general.

La Autoridad Nacional de Descentralización también fue objeto de investigación, donde un director regional resultó sancionado por trabajar junto a un familiar de primer grado de consanguinidad.

En la Dirección General de Ingresos, una funcionaria fue sancionada por ejercer actividades privadas de litigio durante su jornada laboral sin la autorización correspondiente.
 

Además, cuatro funcionarios de la Universidad de Panamá fueron sancionados por actos de nepotismo comprobados durante la investigación.

ANTAI reafirmó su compromiso de velar por la ética, la transparencia y el cumplimiento de las normas que regulan la conducta de los servidores públicos.
 

