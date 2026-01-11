Ante el inicio del verano refuerzan la vigilancia en playas y ríos de Veraguas

Con el inicio de la estación seca y el aumento de visitantes a playas, ríos y balnearios de la provincia, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Veraguas mantiene vigilancia preventiva en los puntos más concurridos, con el objetivo de reducir riesgos y evitar accidentes que puedan costarle la vida a los bañistas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de seguridad al momento de disfrutar de estos espacios naturales, especialmente en playas como Torio, Arrimadero y otras de alta afluencia.

Entre las principales recomendaciones se encuentra observar el color de las banderas colocadas en las playas, verificar si existe o no personal de salvavidas y seguridad, y atender las advertencias de las autoridades.

Asimismo, los estamentos de seguridad reiteraron la importancia de evitar el consumo de bebidas alcohólicas cuando se permanece en ríos y playas, ya que esta práctica incrementa considerablemente el riesgo de accidentes y situaciones de emergencia.

Arturo González, del Sinaproc en Veraguas, informó que en las playas mencionadas se mantendrá vigilancia permanente con apoyo de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y unidades especializadas para la atención de emergencias.

No obstante, aclaró que esta cobertura no se extenderá a todas las playas de la provincia.

En ese sentido, González subrayó que es fundamental que las personas, antes de ingresar al agua, verifiquen si el área cuenta con la asistencia de estas entidades, a fin de prevenir incidentes y garantizar una recreación segura durante la época de verano.