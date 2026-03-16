Nacional - 16/3/26 - 12:00 AM

APEDE pide menos burocracia para acelerar inversiones

Por: Redacción Crítica -

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) advirtió que reducir la burocracia estatal es clave para acelerar las inversiones y generar más empleos en Panamá.

En su pronunciamiento La Voz de APEDE, la presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, señaló que muchos proyectos se retrasan debido a trámites, permisos y procesos administrativos que tardan más de lo necesario en resolverse.

Según el gremio empresarial, cuando los procedimientos se vuelven lentos o impredecibles, las inversiones se postergan y, con ellas, también se retrasan oportunidades de trabajo para los panameños.

APEDE recordó que, aunque el país mantiene ventajas como su posición geográfica y su economía de servicios, es necesario modernizar la gestión pública, digitalizar trámites y simplificar procesos para mejorar el clima de inversión.

El gremio reiteró su disposición de trabajar junto al Gobierno para impulsar reformas que faciliten la llegada de nuevas inversiones y contribuyan a generar más empleo en el país.

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