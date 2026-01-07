Nacional - 07/1/26 - 04:33 PM

Aplican plan de contingencia para recolección de basura en La Chorrera

El operativo puesto en marcha abarcó en primer lugar diversas barriadas de los corregimientos de Puerto Caimito, Playa Leona y centros escolares de estas zonas.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

Ante la posibilidad de una crisis sanitaria y ambiental, por la demora en la recolección de la basura y la consecuente acumulación de desechos sólidos en calles y espacios públicos, la alcaldía de La Chorrera implementó un plan de contingencia en las zonas más críticas.

El operativo puesto en marcha este miércoles abarcó en primer lugar diversas barriadas de los corregimientos de Puerto Caimito, Playa Leona y centros escolares de estas zonas.

Residentes de ambos corregimientos coincidieron en que los camiones recolectores de Veolia Panamá llevan meses incumpliendo el horario de recolección.

Eloy Chong, alcalde de La Chorrera, dijo que el objetivo del plan de contingencia es recoger los desechos acumulados por semanas en las barriadas para que los equipos de Veolia Panamá continúen por cuenta propia prestando el servicio en horarios definidos.

Alejandro Ochoa López, nuevo gerente de la firma Veolia Panamá, dijo que durante el mes de diciembre se generaron tres mil toneladas de basura más de las 5 mil toneladas de residuos que se tenía previsto recolectar.

Frente a las multas impuestas por la alcaldía a causa del deficiente servicio que presta la empresa, Ochoa López dijo que el tema está en manos de los abogados de la empresa.

No obstante, aseguró que se está contratando más personal y dos vehículos para intentar ponerse al día con los horarios de recolección. 

