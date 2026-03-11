Dengue deja 3 muertos y 127 hospitalizados en Panamá

La lucha contra el dengue sigue encendida en el país. Tres personas han fallecido y 127 pacientes han sido hospitalizados por esta enfermedad, mientras el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la alerta y refuerza las medidas de prevención para evitar más contagios.

El informe del Departamento de Epidemiología del Minsa detalla que hasta la semana epidemiológica No. 7 (del 15 al 21 de febrero de 2026) se han registrado 1,093 casos acumulados de dengue a nivel nacional. De ese total, 965 son casos sin signos de alarma, 124 presentan signos de alarma y 4 corresponden a dengue grave.

Las estadísticas reflejan que la Región Metropolitana encabeza la lista con 291 casos, seguida por Colón con 123, San Miguelito con 115, Bocas del Toro con 112 y Panamá Oeste con 106. También se reportan 86 casos en Panamá Este, 72 en Herrera, 55 en Chiriquí y 51 en Panamá Norte.

El reporte agrega que Los Santos suma 24 casos, Veraguas 23, Coclé 18, mientras que la Comarca Kuna Yala registra 8, Darién 5 y Ngäbe-Buglé 4 casos.

En cuanto a las zonas más afectadas, los corregimientos con mayor número de casos son 24 de Diciembre (54), Tocumen (53), Las Garzas (44), Belisario Frías (43), Bocas del Toro (34) y Puerto Caimito (31).

Los datos también indican que los grupos de edad de 35 a 49 años (202 casos) y 25 a 34 años (195 casos) concentran la mayor cantidad de contagios, lo que representa el 36% del total. Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se registra en jóvenes de 15 a 19 años, con 28.8 casos por cada 100 mil habitantes.

El informe señala que la tasa de incidencia nacional es de 23.2 casos por cada 100 mil habitantes.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud mantiene operativos en todo el país, con apoyo del equipo de Control de Vectores y las estrategias de Promoción de la Salud, con el objetivo de reducir los casos.

Las autoridades reiteran a la población la importancia de eliminar criaderos de mosquitos dentro y alrededor de las viviendas, desechando latas, botellas, neumáticos y cualquier recipiente que acumule agua, además de tapar los tanques o envases de almacenamiento.

Entre los síntomas del dengue se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Las autoridades recomiendan no automedicarse y acudir a un centro de salud ante cualquier sospecha de la enfermedad.