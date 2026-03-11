Nacional - 11/3/26 - 10:00 AM

Sol candela y mar bravo: lanzan alerta hasta el 14 de marzo

Las autoridades piden a la población tomar medidas de protección para evitar afectaciones por la exposición directa.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) activó un aviso de vigilancia por radiación ultravioleta que estará vigente hasta las 5:00 p.m. del 14 de marzo de 2026. El reporte advierte que los índices pueden alcanzar niveles altos y hasta extremos, por lo que recomiendan precaución al exponerse al sol.

Se explicó en el pronóstico que las condiciones atmosféricas favorecen una mayor presencia de radiación solar durante estos días. Ante este escenario, las autoridades piden a la población tomar medidas de protección para evitar afectaciones por la exposición directa.

En paralelo, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso preventivo por mar de fondo, situación que podría sentirse en varias zonas costeras tanto del Pacífico como del Caribe panameño.

De acuerdo con la entidad, este fenómeno puede provocar corrientes de retorno, rompientes fuertes y mar picado, lo que representa peligro para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas que navegan o realizan actividades cerca de la orilla.

Ante el panorama, Sinaproc pidió a la población actuar con precaución si visita playas. Entre las recomendaciones está no entrar al mar cuando se observen olas fuertes, vigilar de cerca a niños y bañistas, y seguir las indicaciones de autoridades y guardavidas.

Las instituciones reiteraron que es importante mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las condiciones del clima y del mar pueden cambiar dependiendo del comportamiento del oleaje.

Te puede interesar

MIDES suelta B/.54 millones en primer pago de programas sociales

MIDES suelta B/.54 millones en primer pago de programas sociales

 Marzo 11, 2026
Dengue deja 3 muertos y 127 hospitalizados en Panamá

Dengue deja 3 muertos y 127 hospitalizados en Panamá

 Marzo 11, 2026
Sol candela y mar bravo: lanzan alerta hasta el 14 de marzo

Sol candela y mar bravo: lanzan alerta hasta el 14 de marzo

 Marzo 11, 2026
Meduca unifica protocolo de supervisión en escuelas del país

Meduca unifica protocolo de supervisión en escuelas del país

 Marzo 11, 2026
Naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en puerto de Balboa

Naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en puerto de Balboa

Marzo 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas

Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata