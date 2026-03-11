Sol candela y mar bravo: lanzan alerta hasta el 14 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) activó un aviso de vigilancia por radiación ultravioleta que estará vigente hasta las 5:00 p.m. del 14 de marzo de 2026. El reporte advierte que los índices pueden alcanzar niveles altos y hasta extremos, por lo que recomiendan precaución al exponerse al sol.

Se explicó en el pronóstico que las condiciones atmosféricas favorecen una mayor presencia de radiación solar durante estos días. Ante este escenario, las autoridades piden a la población tomar medidas de protección para evitar afectaciones por la exposición directa.

En paralelo, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso preventivo por mar de fondo, situación que podría sentirse en varias zonas costeras tanto del Pacífico como del Caribe panameño.

De acuerdo con la entidad, este fenómeno puede provocar corrientes de retorno, rompientes fuertes y mar picado, lo que representa peligro para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas que navegan o realizan actividades cerca de la orilla.

Ante el panorama, Sinaproc pidió a la población actuar con precaución si visita playas. Entre las recomendaciones está no entrar al mar cuando se observen olas fuertes, vigilar de cerca a niños y bañistas, y seguir las indicaciones de autoridades y guardavidas.

Las instituciones reiteraron que es importante mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las condiciones del clima y del mar pueden cambiar dependiendo del comportamiento del oleaje.