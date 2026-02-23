APM arranca estabilización en el Puerto de Balboa

APM Terminals inició la fase de estabilización en el Puerto de Balboa, en el Pacífico panameño. La prioridad, según la empresa, es mantener la continuidad del hub logístico del país mientras se instala un nuevo sistema operativo.

El movimiento de contenedores se irá retomando de forma progresiva y con el menor impacto posible.

La CEO de APM Terminals Panamá, Marliz Bermúdez, explicó que en esta etapa se busca garantizar la confiabilidad del puerto, proteger la carga y la seguridad del personal. Aseguró que es un proceso que requiere rapidez y precisión, mientras se ejecutan tareas operativas, auditorías, capacitaciones y verificaciones dentro de la terminal.

Uno de los puntos centrales es la migración al sistema Navis N4, plataforma utilizada en múltiples terminales a nivel global.

Durante esta transición, el movimiento de contenedores será regulado y se estarán ofreciendo actualizaciones constantes a clientes, líneas navieras y transportistas sobre el estado de la carga.

En el plano laboral, la empresa informó que se realizará la incorporación de colaboradores mediante el proceso de sustitución patronal, destacando que el personal con experiencia será clave para mantener operaciones seguras y ordenadas.

También se pondrán en marcha nuevos protocolos de contingencia y canales directos de atención para clientes y proveedores.

La fase incluye además un diagnóstico completo de grúas, equipos y sistemas, así como auditorías de procesos, contratos y maquinarias. Con estas acciones, la empresa busca definir el plan de operación y mantenimiento a corto plazo en el Puerto de Balboa.