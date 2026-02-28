APM Terminals avanza a fase de escalabilidad operativa en Puerto de Balboa

APM Terminals Panamá informó que la operación en el Puerto de Balboa (Pacífico) avanza hacia la etapa de escalabilidad operativa de la terminal, manteniendo activo el hub logístico de Panamá para beneficio del comercio regional y global.



Según la empresa se concluyó con el 100% de la capacitación del personal en el nuevo sistema operativo, así como la sustitución patronal de todos los colaboradores.



En la parte operativa, se ha realizado más de 3,900 movimientos en cinco portacontenedores, y por puerta se ha realizado más de 900 movimientos de camiones entre exportaciones, importaciones y recepción de contenedores vacíos.

Así mismo, se mantiene el despacho de contenedores por ferrocarril, la atención a buques de carga general, y la entrega de vehículos para el mercado local.



Bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá se concluyó el inventario de activos de la terminal y en coordinación con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz se atendió todo el proceso de sustitución patronal en el puerto.