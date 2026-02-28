Nacional - 28/2/26 - 12:47 PM

Reportan sismo de 5.9 en Bocas del Toro

El instituto informó que el movimiento se registró a las 12:11:56 p.m.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud preliminar 5.9 de este sábado 28 de febrero con epicentro en Bocas del Toro.

De acuerdo con el informe preliminar, la profundidad fue de 10 kilómetros y localizado a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro.

Hasta el momento no se han reportado daños o víctimas.

