Usuarios de Chiriquí y Coclé deben prepararse para cortes de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras del país.

Estos trabajos se llevarán a cabo con el objetivo de optimizar el servicio de agua potable durante la semana del 1 al 8 de marzo.

Se detalló que en la provincia de Chiriquí habrá trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Los Algarrobos, en el distrito de David.

Los trabajos se realizarán el miércoles 4 de marzo, en un horario de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Las zonas que podrían verse afectadas por estos trabajos son: la parte alta de David, Las Lomas y David Cabecera, debido a labores en la línea de conducción de 18 pulgadas.

En tanto, en la provincia de Coclé, específicamente en el distrito de Penonomé, los trabajos están programados para el martes 3 de marzo, desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

Durante este período podrían registrar baja presión o suspensión temporal del suministro de agua sectores como: Penonomé centro, Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, el área del CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado y Altos del Prado.

El IDAAN recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, como almacenar agua con antelación, ya que el suministro se irá restableciendo progresivamente una vez culminen las labores de mantenimiento.