Sinaproc activa protocolos y realiza verificaciones tras sismo de magnitud 5.9

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) activó de inmediato sus protocolos de monitoreo y verificación, desplegando personal para la inspección de hospitales, estructuras críticas y puntos estratégicos en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, tras el sismo registrado este sábado.

Las acciones incluyen la evaluación preventiva de instalaciones de salud, coordinación con los estamentos de seguridad y seguimiento continuo a los reportes ciudadanos, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y la operatividad de los servicios esenciales.

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el 28 de febrero de 2026, a las 12:11 horas locales, se registró un sismo de magnitud 5.9, con una profundidad de 10 kilómetros, localizado en Panamá a 43 kilómetros al Este de la provincia de Bocas del Toro.

El movimiento telúrico fue reportado como percibido en: Bocas del Toro (Changuinola, Almirante, Chiriquí Grande, Isla Colón), Chiriquí (Tierras Altas, Boquete, Potrerillos, Bugaba, Gualaca, Almirante, Remedios), Veraguas (Santiago, Soná), Coclé (Aguadulce, Penonomé) y Colón (Donoso).

Según el Sinaproc, continúa la verificación de hospitales y otras infraestructuras críticas en Bocas del Toro y Chiriquí.

El Hospital Regional Dr. Rafael Hernández reporta sin novedades. Los servicios de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones no presentan interrupciones ni afectaciones hasta el momento.



