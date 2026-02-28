Nacional - 28/2/26 - 03:07 PM

Cancillería recomienda no realizar viajes no esenciales a Medio Oriente

Insta a los panameños, residentes en Medio Oriente, mantenerse en estado de alerta e informarse a través de fuentes oficiales.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ante la situación en Medio Oriente, recomienda a los ciudadanos panameños abstenerse de realizar viajes no esenciales

Exhorta a los panameños que actualmente residen en Israel, Líbano, Kuwait, Irak Qatar, Baréin, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita e Iran, mantenerse en estado de alerta e informarse a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. 

Para orientación adicional, el Centro de Coordinación de Información (CECODI) del Ministerio está disponible para brindar apoyo y atender consultas. Los canales habilitados son: Teléfono para llamadas: (507) 504-9514 Whatsapp: (507) 6371-8485 (507) 6330-6252
Correo electrónico: cecodi@mire.gob.pa. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que continuará monitoreando estrechamente la evolución de la situación en Medio Oriente para tomar las medidas necesarias de protección de sus nacionales.

