Aprovecharon la fiesta y destrozaron el colegio Elena Chávez de Pinate

En plena resaca de fin de año, personas desconocidas se metieron al colegio Elena Chávez de Pinate en el sector de Juan Díaz, y dejaron un reguero de daños justo cuando el plantel está en proceso de adecuación para este año lectivo.

El hecho fue reportado alrededor de las 7:42 de la mañana, cuando el personal que labora en la construcción de los módulos temporales llegó al sitio y se encontró con el desastre.

Ventanas rotas, cielos rasos dañados, baños vandalizados, lavamanos destrozados y mensajes pintados en las paredes fue parte del panorama.

Los trabajadores dieron aviso inmediato y se contactó a la arquitecta Diva, encargada del proyecto, quien confirmó la afectación en varias áreas, especialmente en la estructura que será utilizada como administración del centro educativo durante el desarrollo de los trabajos.

Es importante aclarar que esta infraestructura no será demolida. La idea es adecuarla para que funcione como sede administrativa del colegio mientras se ejecutan los proyectos ya coordinados para el plantel.

El vandalismo no solo dejó daños materiales, también retrasa el esfuerzo por mejorar las condiciones del centro educativo, afectando directamente a la comunidad escolar que espera iniciar el año con espacios dignos y seguros.