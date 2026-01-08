Sucesos - 08/1/26 - 07:45 PM

Lo arrollan al intentar cruzar la Panamericana y queda grave

El impacto lo lanzó contra el pavimento, donde quedó tendido, sin reaccionar.

 

Por: Redacción / Crítica -

Una persona fue atropellada cuando intentó cruzar la vía Panamericana, frente a la estación Terpel, en el corregimiento de Penonomé, provincia de Coclé. 

De acuerdo con los primeros datos, el peatón trató de atravesar los cuatro paños de la vía cuando fue impactado por un vehículo que se dirigía hacia Antón

El golpe fue fuerte. El cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, inmóvil, mientras algunos conductores se detenían y otros miraban desde lejos, sin entender del todo lo que acababa de pasar.

Minutos después llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos. Al evaluarlo, encontraron a la persona inconsciente, con lesiones visibles. No hubo mucho que pensar. Lo subieron a una camilla y lo trasladaron de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira, donde quedó bajo atención médica.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del afectado ni su condición oficial, aunque se presume que se mantiene en estado grave

El silencio alrededor de su nombre contrasta con la crudeza del hecho: alguien salió a la calle y no logró volver por su cuenta.

Las autoridades investigan lo ocurrido, mientras una persona pelea por seguir con vida.

Te puede interesar

Lo arrollan al intentar cruzar la Panamericana y queda grave

Lo arrollan al intentar cruzar la Panamericana y queda grave

 Enero 08, 2026
Veraguas: 15 mil verificaciones y 25 aprehendidos

Veraguas: 15 mil verificaciones y 25 aprehendidos

Enero 08, 2026
Matan a trabajador que defendió su puesto durante robo a fonda

Matan a trabajador que defendió su puesto durante robo a fonda

 Enero 08, 2026
Tongos le caen encima a sospechoso por crimen en Cativá

Tongos le caen encima a sospechoso por crimen en Cativá

Enero 08, 2026
Operación Odisea barre La Chorrera: 36 aprehendidos y armas decomisadas

Operación Odisea barre La Chorrera: 36 aprehendidos y armas decomisadas

 Enero 08, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí