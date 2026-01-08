Lo arrollan al intentar cruzar la Panamericana y queda grave

Una persona fue atropellada cuando intentó cruzar la vía Panamericana, frente a la estación Terpel, en el corregimiento de Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con los primeros datos, el peatón trató de atravesar los cuatro paños de la vía cuando fue impactado por un vehículo que se dirigía hacia Antón.

El golpe fue fuerte. El cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, inmóvil, mientras algunos conductores se detenían y otros miraban desde lejos, sin entender del todo lo que acababa de pasar.

Minutos después llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos. Al evaluarlo, encontraron a la persona inconsciente, con lesiones visibles. No hubo mucho que pensar. Lo subieron a una camilla y lo trasladaron de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira, donde quedó bajo atención médica.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del afectado ni su condición oficial, aunque se presume que se mantiene en estado grave.



El silencio alrededor de su nombre contrasta con la crudeza del hecho: alguien salió a la calle y no logró volver por su cuenta.

Las autoridades investigan lo ocurrido, mientras una persona pelea por seguir con vida.