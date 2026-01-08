Veraguas: 15 mil verificaciones y 25 aprehendidos

Las calles, barriadas y puntos calientes de Veraguas amanecieron bajo vigilancia. Los operativos “Odiseo”, ejecutados por la Policía Nacional, dejaron como resultado 25 personas aprehendidas luego de la verificación de unas 15 mil personas en distintos sectores de la provincia.

Según explicó el subcomisionado Noel Haynes, estas acciones se realizan de manera sorpresiva, sin avisar, abarcando distritos, corregimientos y la ciudad de Santiago, con apoyo de otras autoridades provinciales. La consigna es clara: meterle presión al delito donde se esconda.

Entre los aprehendidos hay personas vinculadas a violencia de género, delitos contra el patrimonio económico, hurtos, robos y otras faltas penales. Los operativos incluyen allanamientos a residencias, inspecciones en locales comerciales y revisiones de vehículos, especialmente en zonas donde se sospecha que se mueven cosas fuera de la ley.

Haynes fue directo al señalar que estas acciones buscan reforzar la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y mantener el orden público en toda la provincia. Todos los detenidos ya están a órdenes de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Las autoridades advirtieron que los operativos seguirán activos y sin pausa, y pidieron a la ciudadanía colaborar y denunciar, porque la seguridad no se cuida sola, se defiende entre todos.