Tongos le caen encima a sospechoso por crimen en Cativá

Un hombre fue detenido durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional, por su presunta vinculación en el homicidio ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de San Isidro, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

En la captura participaron funcionarios de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de Colón y Guna Yala, quienes le seguían el rastro a este caso desde finales del año pasado.

Aquella noche perdió la vida Alberto Robert, de 35 años, tras ser atacado a tiros por pistoleros en plena comunidad. Gravemente herido, fue trasladado al cuarto de urgencias, pero no logró sobrevivir.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas, en una provincia golpeada por la violencia, donde más de 100 personas murieron el año pasado en hechos relacionados con crímenes armados.