Nacional - 06/1/26 - 07:26 PM

Aprueban contrato millonario para equipar talleres del IPT de Veraguas

Se trata de la Resolución N.°144-25, que autoriza al Meduca el contrato ´por B/.8,125,312.50 que contempña el suministro e instalación de los equipos didácticos,

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete dio luz verde a un contrato -por procedimiento excepcional- con el Consorcio Conecol – Eurekantes para dotar de equipos modernos los talleres y laboratorios del IPT de Veraguas.

Se trata de la Resolución N.°144-25, que autoriza al Ministerio de Educación (Meduca) el contrato ´por  B/.8,125,312.50 que contempña el suministro e instalación de los equipos didácticos, 

Este contrato también incluye la capacitación y la puesta en marcha de todo el sistema. 

Desde el Meduca explicaron que este proyecto forma parte de un plan de inversión más amplio, enfocado en darle a los centros educativos técnicos el mobiliario y los equipos que necesitan para que el proceso de enseñanza no se quede en el papel. 

La meta es clara: educación de calidad, formación práctica y jóvenes mejor preparados para la universidad o el mundo laboral.

La contratación cumple con todos los requisitos que exige la ley, garantizando la selección de un contratista serio, responsable y con capacidad técnica y financiera. Un punto clave, dicen, para que el proyecto no se quede a medias y se ejecute como debe ser.

Para muchos en Veraguas, este paso representa algo más que números y resoluciones: es la esperanza de que el IPT de Veraguas tenga por fin las condiciones necesarias para formar técnicos capaces, con oportunidades reales y futuro en sus propias manos.

Te puede interesar

Aprueban contrato millonario para equipar talleres del IPT de Veraguas

Aprueban contrato millonario para equipar talleres del IPT de Veraguas

 Enero 06, 2026
12 puentes zarzo en la comarca estarían listos en 6 meses

12 puentes zarzo en la comarca estarían listos en 6 meses

Enero 06, 2026
Mulino presenta su Declaración Jurada de Intereses Particulares a la ANTAI

Mulino presenta su Declaración Jurada de Intereses Particulares a la ANTAI

Enero 06, 2026
Por contaminación reubicarán toma de agua de El Trapichito en La Chorrera

Por contaminación reubicarán toma de agua de El Trapichito en La Chorrera

 Enero 06, 2026
Panamá prende motores para el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Panamá prende motores para el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

 Enero 06, 2026

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar