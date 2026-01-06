Aprueban contrato millonario para equipar talleres del IPT de Veraguas

El Consejo de Gabinete dio luz verde a un contrato -por procedimiento excepcional- con el Consorcio Conecol – Eurekantes para dotar de equipos modernos los talleres y laboratorios del IPT de Veraguas.

Se trata de la Resolución N.°144-25, que autoriza al Ministerio de Educación (Meduca) el contrato ´por B/.8,125,312.50 que contempña el suministro e instalación de los equipos didácticos,



Este contrato también incluye la capacitación y la puesta en marcha de todo el sistema.

Desde el Meduca explicaron que este proyecto forma parte de un plan de inversión más amplio, enfocado en darle a los centros educativos técnicos el mobiliario y los equipos que necesitan para que el proceso de enseñanza no se quede en el papel.

La meta es clara: educación de calidad, formación práctica y jóvenes mejor preparados para la universidad o el mundo laboral.

La contratación cumple con todos los requisitos que exige la ley, garantizando la selección de un contratista serio, responsable y con capacidad técnica y financiera. Un punto clave, dicen, para que el proyecto no se quede a medias y se ejecute como debe ser.

Para muchos en Veraguas, este paso representa algo más que números y resoluciones: es la esperanza de que el IPT de Veraguas tenga por fin las condiciones necesarias para formar técnicos capaces, con oportunidades reales y futuro en sus propias manos.