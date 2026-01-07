Comisión revive ley que frena la reelección de rectores en universidades

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional volvió a mover el tablero. Este miércoles aprobó otra vez en primer debate el proyecto de ley que regula y pone freno a la reelección de rectores en las universidades públicas, luego de que ayer mismo el pleno lo bajara y lo mandara de vuelta a comisión.

El proyecto, que ya caminaba rumbo al segundo debate, dio marcha atrás por decisión de la mayoría de los diputados, que pidió revisar algunos puntos. Hoy regresó a la comisión, se le metieron modificaciones puntuales y quedó aprobado nuevamente en primer debate.

El presidente de la comisión, diputado Jorge Bloise, explicó que la intención es darle el debate que el tema merece, por lo delicado que resulta para la educación superior del país.

Señaló que se le solicitó a la presidencia de la Asamblea que el segundo debate se realice cuanto antes, incluso desde mañana, para no seguir estirando el asunto.

Entre los cambios discutidos, se habló claro: poner límites a los periodos, no solo para rectores, sino también para vicerrectores y decanos, tomando en cuenta que en varias universidades hay autoridades que llevan décadas repitiendo el cargo.

La propuesta apunta a permitir solo un periodo adicional, evitando que los puestos se vuelvan eternos.

Con estas modificaciones aprobadas, el proyecto regresa al pleno legislativo, donde deberá pasar el segundo y tercer debate para convertirse en ley. La pelota vuelve a la cancha de la Asamblea… y ahora sí, el país está mirando.