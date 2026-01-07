Chitré sin agua: desinfección llega al distrito tras siete meses de crisis

Luego de la culminación de los trabajos de desinfección de tuberías en el distrito de Las Tablas, proceso que afectó el suministro a todos los clientes abastecidos por la planta Rufina Alfaro, el plan de saneamiento del sistema de agua potable se traslada ahora al distrito de Chitré, una de las zonas con mayor concentración poblacional de la provincia.

El proceso será ejecutado en la planta potabilizadora Roberto Reyna, que abastece al distrito de Chitré, otro de los sectores impactados por la contaminación del río ocurrida hace aproximadamente siete meses.

La directora regional del Idaan en Herrera, Yauruslaidis Ibarra, informó que la desinfección interna de la planta potabilizadora Roberto Reyna se realizará durante este fin de semana, lo que dejará sin suministro de agua potable a toda la población del distrito de Chitré, estimada en unas 60 mil personas.

Ibarra explicó que, al tratarse de un proceso interno dentro de la planta, una vez culminados los trabajos y restablecido el envío de agua hacia las líneas lo cual se prevé ocurra la mañana del lunes, el líquido solo podrá utilizarse para labores de higiene y aseo personal, reiterando que el agua seguirá sin ser apta para el consumo humano.

Esto será hasta completar todas las fases del saneamiento y contar con la certificación del Ministerio de Salud.

Mientras tanto, la población ha sido abastecida de agua en distintos puntos, entre ellos tanques de reserva instalados en sitios estratégicos.

También han sido dotados de agua mediante carros cisterna, especialmente en hospitales, centros de salud y escuelas, específicamente las que albergan a estudiantes en proceso de reválida.

Ibarra indicó que se han realizado coordinaciones con otras instituciones para este proceso que es una luz de esperanza ya que a lo largo de estos siete meses, los residentes de Chitré han enfrentado una de las etapas más difíciles en materia de acceso al agua potable, ajustando su cotidianidad, economía y rutinas familiares a una situación prolongada de incertidumbre.

Las autoridades esperan que este proceso marque el inicio del cierre definitivo de una dura crisis, devolviendo progresivamente la normalidad a miles de familias que han vivido durante meses bajo restricciones severas en un servicio esencial como lo es el agua.