Directora regional de educación en Veraguas niega existencia de 'botellas'

La directora regional del Ministerio de Educación (Meduca) en la provincia de Veraguas, María Pimentel, desmintió categóricamente que en la institución a su cargo o en los centros educativos de la provincia existan funcionarios que estén cobrando salarios sin cumplir funciones laborales.

Pimentel señaló que, de darse situaciones de este tipo, se estaría ante un delito que debe ser denunciado de inmediato ante las autoridades competentes, por lo que exhortó a la ciudadanía y a los propios funcionarios a no guardar silencio frente a posibles irregularidades.

La funcionaria indicó que ha girado instrucciones precisas a los directores de los planteles educativos para que informen de manera inmediata a la Dirección Regional en caso de detectarse algún funcionario que esté incurriendo en la práctica conocida como “botella”.

Las autoridades competentes en este caso, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, deben verificar las planillas de las escuelas en la provincia donde hay comunidades educativas que, por temor, no presentan las denuncias de posibles comisiones de este delito.

La directora regional del Meduca en Veraguas, María Pimentel, explicó que hasta el momento no ha recibido reportes formales de escuelas en las que se registre este tipo de irregularidad administrativa, reiterando su compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos del Estado.

Finalmente, Pimentel subrayó que la Dirección Regional de Educación en Veraguas mantiene mecanismos de supervisión y control para garantizar que el personal asignado a los centros educativos cumpla efectivamente con sus responsabilidades laborales.