Aprueban en primer debate ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia dio luz verde en primer debate al proyecto de ley 447, una iniciativa que busca crear el Instituto Nacional de la Mujer y reforzar la presencia del Estado en la defensa, protección y promoción de los derechos de las mujeres en Panamá.

La sesión fue presidida por la diputada Alexandra Brenes, quien dijo que el debate no fue sencillo. Hubo choques de criterio, diferencias marcadas y preocupaciones sobre el alcance del proyecto. Aun así, la mayoría coincidió en que el país necesita una entidad con mayor peso institucional para atender los problemas que enfrentan las mujeres.

Brenes señaló que el proyecto fue discutido a fondo y que se escucharon todas las posturas. Aseguró que, pese a las discrepancias, se logró un consenso mínimo para avanzar.

“La aprobación en primer debate no cierra la discusión”, recalcó, dejando claro que todavía hay espacio para ajustes y cambios en el camino.

Con este aval, el proyecto 447 pasa ahora a segundo debate en el Pleno Legislativo, donde los diputados podrán presentar modificaciones y observaciones antes de su votación final. Ahí se espera que el tema vuelva a calentarse.

La propuesta plantea la creación de una institución enfocada en equidad de género, prevención de la violencia y el fortalecimiento de los mecanismos de atención y protección de los derechos de las mujeres, un tema que sigue generando debate en la Asamblea y en la calle.