Montalvo saca números claros: la Justicia de Paz se expande

La Justicia Comunitaria de Paz va tomando forma en el país. Así lo explicó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, durante el Consejo de Gabinete, donde presentó una radiografía directa de cómo avanza este sistema que busca apagar conflictos antes de que se prendan y mantener la convivencia en las comunidades.

Hoy, en Panamá funcionan alrededor de 487 Casas de Paz, espacios donde la gente resuelve líos vecinales sin tener que pisar un juzgado tradicional. Según Montalvo, el Mingob, junto al MEF y la Secretaría de Metas, está metido de lleno en destrabar temas operativos, sobre todo en activar estructuras físicas y cumplir lo que manda la ley durante el primer semestre de 2026.

La ministra fue clara: no se trata solo de abrir oficinas. “Buscamos infraestructura y tecnología para una transformación real de la Justicia Comunitaria de Paz. Queremos trazabilidad, que los cobros por certificaciones o multas se puedan monitorear con precisión”, soltó, marcando que el control y la transparencia son claves.

La cobertura es amplia y llega a casi todo el mapa. Hay 76 Casas de Paz en Veraguas, 85 en Chiriquí, 70 en la comarca Ngäbe Buglé, 43 en Panamá, 41 en Colón y 36 en Panamá Oeste, entre otras provincias y comarcas. En total, el sistema sigue creciendo y metiéndose en zonas donde antes el acceso a justicia era cuesta arriba.

Además, el Mingob empuja la apertura de nuevas Casas de Paz en puntos como Aguadulce – Pueblos Unidos, El Chorrillo, Río Abajo y Pedregal, así como en áreas de Veraguas, Coclé y Los Santos, buscando cubrir vacíos donde la gente reclama soluciones rápidas.

Uno de los anuncios fuertes fue la inauguración del Juzgado Comunitario de Don Bosco, presentado como la “casa modelo”. Ahí se apuesta por expediente digital, tecnología y mejor atención, con la idea de replicar este esquema en todo el país. “Queremos que el usuario tenga una experiencia más formal y eficiente. Don Bosco es el primer paso de lo que viene”, remarcó Montalvo.