Nacional - 04/2/26 - 12:00 AM

Aprueban en primer debate proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer y crea el Inamu

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto Ley 447 con cinco votos a favor y cuatro en contra. La propuesta elimina el Ministerio de la Mujer y crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Ayer, durante la cuarta reunión para abordar este proyecto, Beatriz Carles, ministra de Desarrollo Social, y Niurka Palacios, ministra de la Mujer, respondieron diferentes preguntas por parte de la comisión.

“Este ha sido un proyecto ampliamente discutido, donde se escucharon distintas posiciones y preocupaciones. Sin embargo, coincidimos en la necesidad de avanzar hacia un marco institucional que permita articular políticas públicas más efectivas en favor de las mujeres”, dijo Brenes.

Con esta decisión el proyecto pasa a segundo debate, donde será discutido en el pleno legislativo, para que los diputados puedan presentar sus observaciones.

La creación del Instituto Nacional de la Mujer busca consolidar políticas públicas orientadas a la equidad de género, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de los mecanismos de atención.

Te puede interesar

PPC le declara la pelea legal a Panamá: inicia arbitraje internacional

PPC le declara la pelea legal a Panamá: inicia arbitraje internacional

 Febrero 03, 2026
Mulino recibe a su homólogo de Guyana: acuerdan explorar inversiones

Mulino recibe a su homólogo de Guyana: acuerdan explorar inversiones

 Febrero 03, 2026
Montalvo saca números claros: la Justicia de Paz se expande

Montalvo saca números claros: la Justicia de Paz se expande

 Febrero 03, 2026
Latidos del Barrio: plan social llegará a 2 millones en zonas olvidadas

Latidos del Barrio: plan social llegará a 2 millones en zonas olvidadas

 Febrero 03, 2026
Aprueban en primer debate ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer

Aprueban en primer debate ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer

 Febrero 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí