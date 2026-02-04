Aprueban en primer debate proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer y crea el Inamu

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto Ley 447 con cinco votos a favor y cuatro en contra. La propuesta elimina el Ministerio de la Mujer y crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Ayer, durante la cuarta reunión para abordar este proyecto, Beatriz Carles, ministra de Desarrollo Social, y Niurka Palacios, ministra de la Mujer, respondieron diferentes preguntas por parte de la comisión.

“Este ha sido un proyecto ampliamente discutido, donde se escucharon distintas posiciones y preocupaciones. Sin embargo, coincidimos en la necesidad de avanzar hacia un marco institucional que permita articular políticas públicas más efectivas en favor de las mujeres”, dijo Brenes.

Con esta decisión el proyecto pasa a segundo debate, donde será discutido en el pleno legislativo, para que los diputados puedan presentar sus observaciones.

La creación del Instituto Nacional de la Mujer busca consolidar políticas públicas orientadas a la equidad de género, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de los mecanismos de atención.