Mulino recibe a su homólogo de Guyana: acuerdan explorar inversiones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió hoy en visita de cortesía en el Palacio de las Garzas a su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfaan Ali. Durante el encuentro, ambos mandatarios acordaron estrechar los vínculos bilaterales en áreas clave como cooperación, inversión y seguridad.

Para llevar estas intenciones a tierra firme, Mulino e Irfaan Ali coincidieron en la necesidad de establecer reuniones técnicas de trabajo, enfocadas en lograr objetivos concretos a corto y mediano plazo, sin quedarse solo en discursos.

Como señal clara del acercamiento, el presidente Mulino confirmó que la Embajada de Panamá en Guyana abrirá este mismo año. Además, Panamá reafirmó su rol internacional al confirmar su ingreso como miembro fundador de la Alianza Global para la Biodiversidad.

Ambos líderes también se comprometieron a facilitar la participación mutua en eventos empresariales, como Expocomer en Panamá y la Conferencia de Energía de Guyana. Esto se dio tras un intercambio de información macroeconómica, donde se destacó la producción de gas natural en Guyana y los proyectos logísticos de Panamá para almacenar y trasegar este producto.

Durante la visita, el equipo del presidente guyanés recibió una actualización detallada de los proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá, incluyendo dos nuevas terminales portuarias y un gasoducto, piezas clave del futuro logístico del país.