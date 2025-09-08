Nacional - 08/9/25 - 09:32 AM

Aprueban protocolo contra violencia y discriminación laboral

El protocolo establece mecanismos efectivos para prevenir y abordar situaciones de violencia o discriminación en el entorno laboral, en concordancia con el mandato constitucional de la Defensoría.

 

Por: Redacción / Web -

La Defensoría del Pueblo de Panamá (DDP) aprobó el nuevo protocolo para prevenir, identificar, atender y sancionar la discriminación, la violencia contra las mujeres, así como el acoso sexual y laboral dentro de la institución.

La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º DDP-DAJ-56-2025, la cual entró en vigor de forma inmediata tras su aprobación.

El protocolo establece mecanismos efectivos para prevenir y abordar situaciones de violencia o discriminación en el entorno laboral, en concordancia con el mandato constitucional de la Defensoría. Incluye acciones preventivas, canales de denuncia confidenciales, medidas de protección para las víctimas y sanciones disciplinarias para quienes incurran en este tipo de conductas.

Además, promueve una cultura institucional basada en la igualdad, el respeto y la dignidad humana.

La iniciativa se sustenta en el artículo 129 de la Constitución de la República de Panamá, que asigna a la DDP la responsabilidad de velar por los derechos humanos, así como en la Ley 82 de 2013, que refuerza la obligación del Estado en la prevención de la violencia contra la mujer.

 

Te puede interesar

Llueve, pero no hay agua: crisis hídrica golpea a Bahía Honda

Llueve, pero no hay agua: crisis hídrica golpea a Bahía Honda

 Septiembre 08, 2025
Padre denuncia presunto maltrato escolar en primaria de Dolega

Padre denuncia presunto maltrato escolar en primaria de Dolega

 Septiembre 08, 2025
Otro grupo de buhoneros será desalojado en la 24 de Diciembre

Otro grupo de buhoneros será desalojado en la 24 de Diciembre

 Septiembre 08, 2025
Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida

Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida

 Septiembre 08, 2025
Museo del Canal celebra 28 años con cultura, memoria e inclusión

Museo del Canal celebra 28 años con cultura, memoria e inclusión

 Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre