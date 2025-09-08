Aprueban protocolo contra violencia y discriminación laboral

La Defensoría del Pueblo de Panamá (DDP) aprobó el nuevo protocolo para prevenir, identificar, atender y sancionar la discriminación, la violencia contra las mujeres, así como el acoso sexual y laboral dentro de la institución.

La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º DDP-DAJ-56-2025, la cual entró en vigor de forma inmediata tras su aprobación.

El protocolo establece mecanismos efectivos para prevenir y abordar situaciones de violencia o discriminación en el entorno laboral, en concordancia con el mandato constitucional de la Defensoría. Incluye acciones preventivas, canales de denuncia confidenciales, medidas de protección para las víctimas y sanciones disciplinarias para quienes incurran en este tipo de conductas.

Además, promueve una cultura institucional basada en la igualdad, el respeto y la dignidad humana.

La iniciativa se sustenta en el artículo 129 de la Constitución de la República de Panamá, que asigna a la DDP la responsabilidad de velar por los derechos humanos, así como en la Ley 82 de 2013, que refuerza la obligación del Estado en la prevención de la violencia contra la mujer.