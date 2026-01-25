Nacional - 25/1/26 - 11:48 PM

ARAP y Senan sacan red de pesca ilegal a la deriva en Chiriquí

La ARAP resaltó que mantiene una política de puertas abiertas con los pescadores, tanto industriales como artesanales.

 

Por: Redacción / Crítica -

El pasado viernes 23 de enero, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), junto al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), sacaron del mar una red de enmalle a la deriva en el Golfo de Chiriquí, luego de recibir una denuncia anónima

La red fue puesta bajo custodia inmediata mientras se determina su origen.

La medida se ampara en la Resolución Administrativa N°086 de 12 de agosto de 2011, que establece en su Artículo Segundo que todos los buques de pesca deben mantener sus artes de pesca adheridos a la embarcación mientras estén en alta mar. 

Además, el Artículo Tercero indica que cualquier arte de pesca a la deriva será decomisado por las autoridades.

La ARAP resaltó que mantiene una política de puertas abiertas con los pescadores, tanto industriales como artesanales, y busca un ambiente de sana convivencia en las actividades pesqueras del país. 

La institución reiteró que su prioridad es cumplir las normas de sostenibilidad, protegiendo los recursos marinos y las comunidades pesqueras.

Te puede interesar

Casco Peatonal se consolida como motor cultural y turístico tras once meses

Casco Peatonal se consolida como motor cultural y turístico tras once meses

 Enero 26, 2026
MiAmbiente autoriza una sola fuente de agua para culecos en Panamá Oeste

MiAmbiente autoriza una sola fuente de agua para culecos en Panamá Oeste

 Enero 26, 2026
Dirigente Ngäbe-Buglé acusa al CIAM de meter miedo con el tema minero

Dirigente Ngäbe-Buglé acusa al CIAM de meter miedo con el tema minero

 Enero 26, 2026
CCIAP resalta estrategia de Panamá tras su paso por Davos

CCIAP resalta estrategia de Panamá tras su paso por Davos

 Enero 26, 2026
Caso Odebrecht: documentos oficiales descartan perjuicio económico y blanqueo

Caso Odebrecht: documentos oficiales descartan perjuicio económico y blanqueo

 Enero 26, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Fallece Agustín Clément, ícono del teatro panameño

Fallece Agustín Clément, ícono del teatro panameño
Doble tragedia vial en menos de 24 horas

Doble tragedia vial en menos de 24 horas
Riña en Arraiján deja un muerto por heridas de arma blanca

Riña en Arraiján deja un muerto por heridas de arma blanca