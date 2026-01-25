ARAP y Senan sacan red de pesca ilegal a la deriva en Chiriquí

El pasado viernes 23 de enero, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), junto al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), sacaron del mar una red de enmalle a la deriva en el Golfo de Chiriquí, luego de recibir una denuncia anónima.

La red fue puesta bajo custodia inmediata mientras se determina su origen.

La medida se ampara en la Resolución Administrativa N°086 de 12 de agosto de 2011, que establece en su Artículo Segundo que todos los buques de pesca deben mantener sus artes de pesca adheridos a la embarcación mientras estén en alta mar.

Además, el Artículo Tercero indica que cualquier arte de pesca a la deriva será decomisado por las autoridades.

La ARAP resaltó que mantiene una política de puertas abiertas con los pescadores, tanto industriales como artesanales, y busca un ambiente de sana convivencia en las actividades pesqueras del país.

La institución reiteró que su prioridad es cumplir las normas de sostenibilidad, protegiendo los recursos marinos y las comunidades pesqueras.