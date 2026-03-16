Nacional - 16/3/26 - 12:00 AM

Araúz: clave del fallo será el contradictorio

Por: Redacción Crítica -

El fallo que emita la jueza Baloisa Marquínez en el juicio por el caso Odebrecht tendrá su verdadera fortaleza no en el tamaño del expediente, sino en la calidad del debate probatorio que se haya producido durante el proceso. Así lo advirtió el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, al analizar uno de los juicios por supuesto blanqueo de capitales más complejos que ha enfrentado la justicia panameña.

Araúz explicó que la solidez de la sentencia dependerá de que las pruebas relevantes hayan sido sometidas al principio del contradictorio, es decir, al escrutinio y debate entre las partes dentro del juicio.

“La fortaleza de la decisión final estará ligada a que quede claro que la prueba relevante fue debatida y sometida al escrutinio contradictorio de las partes”, sostuvo.

El jurista recordó que el contradictorio es uno de los pilares del proceso penal, ya que permite que las evidencias presentadas por la fiscalía o la defensa sean analizadas, cuestionadas y depuradas durante la audiencia.

“El contradictorio permite que la prueba sea sometida a debate y depuración entre las partes”, explicó.

Para Araúz, si no se demuestra que las evidencias claves fueron discutidas bajo ese principio, el fallo podría enfrentar cuestionamientos, independientemente del resultado que se dicte.

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El abogado también señaló que el caso Odebrecht ha puesto nuevamente en evidencia las limitaciones del sistema inquisitivo mixto, bajo el cual se tramita el proceso.

A su juicio, este modelo —que el propio Estado decidió reemplazar con el sistema penal acusatorio— presenta dificultades para manejar expedientes de gran escala, con múltiples imputados, abundante documentación, cooperación internacional y complejos análisis financieros.

“El caso Odebrecht vuelve a evidenciar que el sistema inquisitivo mixto tenía dificultades reales para gestionar expedientes masivos”, indicó.

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