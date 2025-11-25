Nacional - 25/11/25 - 06:47 PM

Árbol caído mantiene caos en Arco Iris

Aunque cuadrillas cortaron las ramas más expuestas, la estructura principal del árbol permanece sobre la servidumbre, sin que se haya completado su remoción.

 

Por: Melquiades Vásquez A. / Crítica -

Residentes de la barriada Arco Iris denunciaron que, a varias semanas de la caída de un enorme árbol sobre una vivienda del sector, los escombros continúan obstaculizando la vía principal y generando múltiples afectaciones en los servicios públicos.

El árbol, que cedió durante una fuerte brisa, dañó parte del sistema de agua potable del residencial y afectó también el tendido eléctrico, según relataron vecinos como Jackson Ábrego y Edita Valencia

Los moradores aseguran que la situación se ha convertido en un problema diario. El transporte selectivo tiene dificultades para circular por el área debido al estrechamiento del paso, lo que complica la movilidad de quienes dependen de taxis para trasladarse.

Ábrego señaló que, pese a múltiples llamados a las autoridades, “nadie se ha dignado a retirar el tronco”, mientras que Valencia destacó que el riesgo permanece, especialmente durante las noches o en condiciones de lluvia.

Los residentes de Arco Iris reiteran el llamado a las instituciones competentes para que atiendan con urgencia este caso, a fin de restablecer la normalidad en la comunidad y prevenir incidentes adicionales.

